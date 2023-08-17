Инвестор Майкл Бьюрри поставил $1,5 млрд на падение Уолл-стрит

Майкл Бьюрри, известный тем, что предсказал ипотечный кризис в США и мировой финансовый кризис 2008 года, вновь ждет скорого обвала рынка. Как следует из документов, поданных инвестором в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, господин Бьюрри поставил $1,5 млрд на то, что Уолл-стрит обвалится до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Spellman / WireImage / Getty Images Фото: Jim Spellman / WireImage / Getty Images

Согласно документам, фонд Майкла Бьюрри Scion Asset Management купил пут-опционы (дают право продавать актив по определенной цене в определенный срок) на $866 млн против фонда, который отслеживает S&P 500, и на $739 млн — против фонда, который отслеживает Nasdaq 100. В общей сложности инвестор поставил на снижение двух индексов около 90% от стоимости активов своего фонда.

Майкл Бьюрри уже второй год предсказывает скорый обвал фондовых рынков. При этом в январе текущего года он написал: «Продавайте!» в одном из своих постов в X (бывшая Twitter), но уже в марте признал ошибочность своего совета. Кроме того, инвестор не раз был замечен за удалением в X своих постов с предсказаниями.

Кирилл Сарханянц