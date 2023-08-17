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Станции уберегли от подрыва

В Красноярском крае задержали предполагаемых диверсантов

ФСБ предотвратила теракт в закрытом городе Зеленогорске (бывший Красноярск-45). Диверсию, по данным органов госбезопасности, готовили двое сторонников признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Граждане СССР». 73-летний и 61-летний мужчины якобы планировали подорвать базовые станции телекоммуникационных компаний, чтобы помешать Минобороны РФ рассылать через «Госуслуги» повестки о призыве на службу. Они успели договориться о покупке 100 кг тротила, электродетонаторов и бикфордова шнура. Во время сделки подозреваемых задержали, вину они не признают.

Задержание участников движения «Граждане СССР», признанного экстремистским и запрещенного в России

Задержание участников движения «Граждане СССР», признанного экстремистским и запрещенного в России

Фото: ФСБ

Задержание участников движения «Граждане СССР», признанного экстремистским и запрещенного в России

Фото: ФСБ

В Красноярском крае спецслужбы задержали двух диверсантов, планировавших подрыв станций связи в Зеленогорске — об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Согласно информации ведомства, они хотели взорвать в городе базовые станции ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком». Через посредника мужчины договорились о приобретении тротиловых шашек, конденсаторной подрывной машинки КПМ-1, нескольких электродетонаторов и бикфордова шнура. По их расчетам, для уничтожения трех вышек связи им хватило бы примерно 100 кг взрывчатки.

55-тысячный Зеленогорск имеет статус закрытого административно-территориального образования, ранее он носил название Красноярск-45. Его градообразующим предприятием является Электрохимический завод, занимающийся обогащением урана.

Однако в планы подрывников вмешались правоохранительные органы. Во время сделки, которая проходила в одном из лесных массивов Зеленогорска, подозреваемых задержали. В операции по задержанию участвовали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ по Центральному военному округу при силовой поддержке бойцов СОБРа.

По данным источников «Ъ», диверсантами оказались 73-летний житель Зеленогорска и 61-летний житель Канска (их имена не сообщаются). Расследование установило, что задержанные являются ярыми сторонниками запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР».

Один из них имеет профессию инженера-электрика. Следствие уверено, что, устроив диверсии на базовых станциях телекоммуникационных компаний, обвиняемые намеревались препятствовать Минобороны РФ рассылать через интернет-приложение «Госуслуги» повестки о призыве на военную службу мобилизованных. В доме одного из фигурантов дела правоохранители обнаружили три ружья.

Задержанным предъявили обвинение по ст. 30 и ст. 222 УК РФ (покушение на приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 30 и ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и по решению суда поместили в СИЗО на два месяца. Предъявленные обвинения они отвергают.

Участника запрещенной организации подозревают в подготовке взрывов в Татарстане

Как писал «Ъ», в начале августа военный суд рассмотрел уголовное дело 41-летнего Александра Червова, который обвинялся в диверсиях на территории Кемеровской области. По данным силовиков, весной 2022 года мужчина обрушил несколько вышек ЛЭП, спилив опоры, что привело к временному отключению электроэнергии. Кроме того, он также планировал поджечь военкомат. По статьям Уголовного кодекса о диверсии и приготовлении к теракту ему назначили 17 лет колонии строгого режима.

Константин Воронов, Новосибирск

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