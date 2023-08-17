Кандидат в депутаты заксобрания Ульяновской области выбил телефон у активиста

Председателем комитета ЖКХ Законодательного собрания Ульяновской области, кандидат в депутаты областного парламента от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Седов, не пожелав отвечать на неудобные вопросы активиста КПРФ Алексея Лашманова, выбил из его рук мобильный телефон. Информацию об этом сообщил в четверг кандидат в депутаты заксобрания от партии «Новые люди» Александр Брагин в своем Telegram-канале, назвав инцидент «потасовкой».

Как видно на размещенных видео, активист задал кандидату вопрос, почему тот пользуется в агитационный период и в рабочее время служебным автомобилем, после чего Андрей Седов выбил мобильный телефон из рук активиста. По словам Алексея Лашманова, телефон упал на асфальт, и пока неизвестно, насколько он остался работоспособным.

Очевидцы событий пояснили «Ъ-Волга», что инцидент произошел у входа в главное здание ГТРК «Волга», где перед этим состоялись дебаты кандидатов, и где господину Седову «тоже задавался ряд неудобных вопросов», «в том числе по поводу его официального согласия с введением так называемой “альткотельной”». Алексей Лашманов сказал «Ъ-Волга», что по поводу неадекватной реакции депутата он направляет заявление в полицию.

Сергей Титов, Ульяновск