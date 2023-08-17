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Коммерсантъ FM
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В двух селах Бурятии введен режим ЧС из-за наводнения

В населенных пунктах Утата и Санага Закаменского района Бурятии введен режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реке Оронгодой из-за обильных осадков. Как сообщили «Ъ» в администрации района, в населенных пунктах подтоплены 30 приусадебных участков, а также частично здание школы.

«На двух участках автомобильной дороги Дутулур—Утата—Далахай ограничен проезд для легковых автомобилей в населенные пункты Санага, Утата, Далахай. Наблюдается перелив воды через дорожное полотно слоем до 25 сантиметров. Сегодня силами районной администрации и подрядной организации начаты работы по обустройству объездных путей»,— отметила пресс-служба МЧС Бурятии.

В ведомстве добавили, что сейчас осадки прекратились, прогнозируется спад уровня воды, однако мониторинг ситуации будет продолжен.

Влад Никифоров, Иркутск

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