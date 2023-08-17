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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

В центре Екатеринбурга на улице Степана Разина произошел пожар на строительной площадке ледовой «УГМК Арены». Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным МЧС, на шестом этаже строящегося здания загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. «Звеньями газодымозащитной службы очаг пожара обнаружен и локализован»,— сказано в сообщении. По данным на 11:23 мск, площадь пожара составила 10 кв. м.

До прибытия пожарных с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет. Стоимость объекта — 23 млрд руб.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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