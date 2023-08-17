S7 прокомментировала отказ перевозить часть пассажиров рейса Новосибирск-Москва

В авиакомпании S7 прокомментировали информацию об отказе нескольким пассажирам в перевозке из-за отсутствия мест на рейсе Новосибирск-Москва. В компании отметили, что рассадить всех пассажиров рейса S7 не удалось из-за скопления пассажиров других рейсов, отмененных из-за плохих погодных условий 16 августа. Непогода стала причиной сбоя в работе ряда аэропортов в Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«К сожалению, количество пассажиров на некоторых рейсах превысило количество мест в самолете, так как в том числе на них перевозились трансферные пассажиры, которые должны были улететь ранее, но не попали на свои рейсы из-за метеоусловий. Именно так произошло на рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа – на нем не смогли улететь пять человек», – сообщили в авиакомпании, отметив, что пассажирам, которые не улетели на рейсе выдавалась компенсация в 5 тыс. руб., предлагались напитки и питание, билеты были переоформлены на следующие два рейса.

По факту отказа пассажирам в посадке на рейс Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку на соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Как сообщили в ведомстве, ситуация сложилась в связи с поздним прибытием воздушного судна с транзитными пассажирами из аэропорта Иркутска, из-за чего они не успели на стыковочный рейс.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова