ПИК сменил подрядчика на стройке ЖК в Екатеринбурге, за которым следит прокуратура

Федеральный застройщик ПИК заявил, что сменил подрядную организацию, которая вела строительство жилого комплекса «Исеть парк» в Екатеринбурге. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании ПИК, причиной замены стало нарушение сроков выполнения работ. Напомним, ранее свердловская прокуратура ввела надзорное сопровождение в отношении домов девелопера ПИК в Екатеринбурге. Речь идет о сопровождение строек на ул. Космонавтов, 11 и в границах улиц Луганской – Саввы Белых («Исеть парк»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснили в компании, чтобы ускорить завершение строительства первого и второго корпусов «Исеть парк», помимо смены подрядчика, застройщик также увеличил число рабочих на строительной площадке. «В настоящий момент все работы в корпусах завершены. 16 августа компания получила разрешение на ввод второго корпуса, аналогичный документ по первому корпусу будет получен в течение августа. До конца третьего квартала жители смогут заселиться в новые квартиры – всего ПИК выдаст более 500 ключей»,— прокомментировали в компании.

По ЖК «Космонавтов 11», где жители жаловались на перенос сроков сдачи жилья, то в компании отметили, что передали более 3,3 тыс. квартир из 7,4 тыс. «Заселение в корпусе 4.1 "Космонавтов 11" стартовало 31 июля — почти 40% будущих жителей уже получили уведомления о выдаче ключей. До конца августа владельцы квартир еще двух секций будут проинформированы о старте приемки, заселение в последнюю, пятую секцию, начнется в сентябре»,— рассказали в пресс-службе компании ПИК. Там также пообещали, что следующие корпуса в проектах «Космонавтов 11» и «Исеть парк» будут вводиться согласно срокам, указанным в договоре долевого участия (ДДУ).

Мария Игнатова

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