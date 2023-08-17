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Коммерсантъ FM
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Глава парламента Чечни Даудов стал генерал-майором МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю парламента Чечни Магомеду Даудову звания генерал-майора МВД. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент России Владимир Путин своим указом присвоил… председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, помимо «плодотворной деятельности» в парламенте, Магомед Даудов «грамотно и эффективно» курирует работу местного штаба по проведению военной операции на Украине. «Кроме широкого спектра вопросов, направленных на обеспечение военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой, штаб также отвечает за подготовку и отправку добровольцев. Благодаря этому вносится большой вклад в нашу общую победу»,— написал Рамзан Кадыров.

Магомед Даудов работал в службе безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Кроме того, он командовал полицейским батальоном МВД, был начальником штаба чеченского ОМОНа и начальником отдела внутренних дел Шалинского района.

В биографии Магомеда Даудова на сайте парламента Чечни говорится, что он несколько раз организовывал успешные антитеррористические операции в республике. В 2007 году ему присвоили звание Героя России.

Анастасия Ларина

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