Путин увеличил штат центрального аппарата МИД и поднял зарплаты его сотрудникам

Президент Владимир Путин подписал указ, который расширяет штат центрального аппарата Министерства иностранных дел и повышает оплату труда его сотрудникам. Соответствующий указ есть на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля 2023 года штат сотрудников центрального аппарата МИДа увеличат с 3 441 до 3 561 (без персонала обслуживанию зданий). Однако с 1 января 2026 года штат МИДа снова сократится до 3 441 человек. Фонд зарплаты сотрудникам центрального аппарата с июля увеличен с 6,6 млрд до 7,6 млрд руб. на год.

При этом с января 2026 года он сократится до 7,4 млрд руб. Предельная численность сотрудников представительств МИДа в России установлена в пределах 380 человек. Фонд оплаты их труда увеличен до 410 млн руб. Финансирование всех расходов должно обеспечить правительство.

Кроме того, была добавлена новая функция министерства. Теперь МИДа может участвовать в разработке и реализации мер противодействия «недружественным действиям иностранных государств» вместе с другими федеральными органами исполнительной власти.

Анастасия Ларина