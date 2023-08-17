Налоговая не прошла проверку на время

Кировский райсуд Уфы оставил без удовлетворения исковое заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Башкирии о взыскании с министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева долга по налогу на доходы физлиц в размере 765 тыс. руб. Принимая решение, судья учла процессуальные нарушения со стороны налогового органа при подаче заявления в суд. Опрошенные адвокаты отметили законность вынесенного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзиль Кучарбаев избежал необходимости выплачивать налог со своих доходов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рамзиль Кучарбаев избежал необходимости выплачивать налог со своих доходов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Ирина Соколова оставила без удовлетворения исковое заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 (ИФНС) по Башкирии о взыскании с министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева долга по налогу на доходы физлиц в размере 765 тыс. руб., сообщается в опубликованном на сайте суда решении.

Там же указывается, что господин Кучарбаев в судебном разбирательстве не участвовал. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», он содержится в местном СИЗО 1 после того, как был признан виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов и превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Окончательное наказание для него составило девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Министр вину не признал и подал жалобы на приговоры.

В обоснование иска ФНС к Рамзилю Кучарбаеву отмечалось, что, согласно поданной им декларации по налогу на доходы физлиц (справка 3-НДФЛ), он получил 5,8 млн руб. в 2020 году, с которого был удержан 13% налог в размере 765 тыс. руб. Требование о его оплате ему было отправлено в июле 2021 года через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Оплатить налог министр должен был в двухмесячный срок, чего так и не сделал.

В августе 2022 года ИФНС обратилась к мировому судье участка №10 по Кировскому району с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании долга с ответчика. Сначала оно было удовлетворено, а потом — по заявлению господина Кучарбаева — приказ был отменен.

Следом ИФНС решила добиться взыскания через Кировский райсуд Уфы. Иск был зарегистрирован в мае текущего года. Рассматривая дело, Ирина Соколова установила, что истцом был пропущен срок, установленный для обращения к мировому судье с соответствующим заявлением. Это нужно было сделать не позднее марта 2022 года. Кроме того, истец не представил суду уважительную причину пропуска срока. Таким образом, решила Ирина Соколова, процедура принудительного взыскания 765 тыс. руб. налоговым органом не была соблюдена.

«При изложенных процессуальных нарушениях отсутствуют основания для выводов о возникновении у административного ответчика обязанности по оплате задолженности»,— подытоживается в решении.

В пресс-службе райсуда «Ъ-Уфа» сообщили, что истец апелляционную жалобу не подавал.

По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, судья могла бы восстановить срок обращения в суд, если бы он был пропущен «исключительно по уважительной причине». «На практике бывают случаи необоснованного предъявления исков государственных органов, в том числе по истечении соответствующих процессуальных сроков. И довольно часто суды становятся на сторону граждан. Надо понимать, что в таких случаях государство несет не только репутационные риски ввиду некомпетентности своих подчиненных, но и вынуждено компенсировать услуги адвоката ответчика по делу, которое инициировали сами чиновники»,— сказал он.

По мнению управляющего партнера агентства «Барристер» Айдара Мулланурова, ФНС принудительно взыскать налоги с Рамзиля Кучарбаева уже не сможет. «Намеренно или случайно был пропущен срок, неизвестно, но суд правильно отказал в удовлетворении иска. Налоговый орган должен был действовать своевременно, — отметил он. — С одной стороны это значит, что эти деньги больше никогда не взыскать. С другой стороны, иногда со временем люди сами оплачивают спорную сумму. Такое может случиться как по религиозным мотивам — мусульманину с долгами в Рай не попасть, так и исходя из практичных целей — иногда нужна справка об отсутствии долгов перед бюджетом».

Венера Хисамова

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