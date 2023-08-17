Апартаменты возвращают спрос

В первом полугодии 2023 года в Санкт-Петербурге было реализовано апартаментов на 38% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила консалтинговая компания NF Group. Юниты в несервисных апартаментах купили почти в 11 раз больше, чем в январе — июне 2022 года, продажи в сервисных апарт-отелях также показали рост на 28%. Участники рынка считают такой всплеск спроса эффектом низкой прошлогодней базы, но прогнозируют, что строительство апартаментов будет по-прежнему востребованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее существенное увеличение числа сделок отмечается в сегменте несервисных апартаментов: количество купленных лотов здесь выросло до 350 штук, то есть почти в 11 раз относительно первого полугодия 2022 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Наиболее существенное увеличение числа сделок отмечается в сегменте несервисных апартаментов: количество купленных лотов здесь выросло до 350 штук, то есть почти в 11 раз относительно первого полугодия 2022 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из 1,5 тыс. проданных в Петербурге апартаментов в январе — июне этого года 66% пришлось на лоты сервисного формата, 23% — на юниты в несервисных комплексах, еще 11% — на рекреационные и элитные апартаменты, следует из отчета аналитиков NF Group. Наиболее существенное увеличение числа сделок отмечается в сегменте несервисных апартаментов: количество купленных лотов здесь выросло до 350 штук, то есть почти в 11 раз относительно первого полугодия 2022 года и в полтора раза относительно второго полугодия 2022 года.

Интерес покупателей к сервисным апартаментам также увеличился за год на 28% по сравнению с результатами первого полугодия прошлого года и на 44% — к показателям продаж второго полугодия 2022 года. За январь — июнь в сервисных апарт-комплексах было реализовано более тысячи юнитов.

Сделки в рекреационных апартаментах продемонстрировали отрицательную динамику: всего было реализовано около 160 лотов, что на 39% меньше относительно аналогичного периода прошлого года. Количество проданных элитных апартаментов сократилось на 63%: было продано менее 10 лотов.

Участники рынка недвижимости связывают повышение интереса к сегменту апартаментов с постепенным восстановлением покупательской активности. «Общий рост рынка может быть вызван тем, что в первом полугодии прошлого года спрос у клиентов был максимально сдержанным»,— напоминает генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Генеральный директор компании Skolkovo Realty Борис Борискин согласен, что сейчас можно говорить скорее о восстановлении спроса на апартаменты на фоне событий 2022 года. «В последние два месяца мы видим устойчивый рост запросов на апартаменты,— уточняет эксперт.— Так, в июле число обращений выросло на 36,3% относительно июня, а в июне — на 12,2% относительно мая. На наш взгляд, такая динамика является позитивной для сегмента».

Всплеск продаж в летние месяцы этого года не только на апартаменты, но и на жилье в целом подтверждает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. «Статистика продаж демонстрирует резкий скачок спроса на апарты за первое полугодие, но, возможно, эту статистику сформировали один-два крупных проекта за счет успешного маркетинга»,— допускает он.

Мнения экспертов относительно дальнейших перспектив сегмента апартаментов расходятся. Господин Борискин говорит, что возможные изменения в налоговом законодательстве и введение 20% НДС не должны стать препятствиями для развития данного рынка, поскольку он остается востребованным. «Цены на апартаменты по-прежнему ниже, чем на квартиры, что обусловлено отсутствием социальной инфраструктуры и более высокими налогами. Единственное, что, возможно, не будет такого же количества проектов. Их будет меньше, но они будут качественнее»,— прогнозирует руководитель Skolkovo Realty

Господин Бондарев считает, что в свете изменения ключевой ставки до 12% и при сохранении условий по программам на новостройки спрос на вторичную недвижимость и апартаменты будет падать: «Клиенты оценивают разницу финального платежа по ипотеке, оценивают свою выгоду».

Господин Бойков полагает, что как продукт апартаменты уже зарекомендовали себя на рынке. «Многим уже понятен этот формат недвижимости, люди поняли, как извлекать из него выгоду. Целевой покупатель у этого сегмента сегодня есть»,— заключает эксперт.

Александра Тен