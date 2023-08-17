Как «Скраб» на галерах

Минобрнауки направит 29,4 млрд руб. на запуск цифровых сервисов. Они нужны, чтобы снизить негативное влияние изоляции российской науки и образования от международного сообщества. Среди новых решений будут системы, которые позволят вузам в реальном времени анализировать кадровую ситуацию в разрезе специальностей, а также строить на пять лет вперед прогнозы по развитию рынка труда. Теоретически разработать подобные системы можно, но качество аналитики на таком длинном горизонте вряд ли будет высоким, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с документом «Стратегическое направление цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования», опубликованным Минобрнауки на ГАИС «Управление» 4 августа. В нем перечислены проблемы, стоящие перед отраслью, а также планы по запуску цифровых сервисов, которые призваны их решить. Среди проблем названы запрет на международный обмен опытом в сфере высоких технологий с российскими научными и образовательными учреждениями, удорожание платного высшего образования для граждан, а также «интеллектуальная эмиграция или, говоря иначе, переезд большого числа специалистов-исследователей за рубеж».

Помимо запуска и развития цифровых сервисов, которые должны автоматизировать поступление в вузы, перевода сервисов на платформу «Гостех» и т. д., стратегия предполагает разработку и запуск систем на основе больших данных, ИИ и предиктивной аналитики, которые систематизируют анализ рынка труда и разработку «кастомизированных образовательных планов». Речь идет о системе «Скраб» — она должна за счет автоматического сбора данных из разных источников предоставлять вузам ситуацию на рынке труда, прогноз по изменению спроса на кадры в горизонте пяти лет, а также сопоставлять компетенции выпускников с запросами работодателей.

Второй проект, «Серафим», предполагает создание российского фреймворка (набор инструментов для разработки продукта) ИИ, который позволит вузам проектировать образовательные программы: «Научные коллективы получают отечественный инструмент для разработки моделей ИИ для исследований, привлечения междисциплинарных специалистов и ученых». Судя по документу, разработка и эксплуатация обоих инструментов обойдется в 6,4 млрд руб. до 2030 года.

В Минобрнауки “Ъ” пояснили, что документ «находится на стадии межведомственного согласования с ответственными федеральными органами исполнительной власти».

Проблему корректировки учебных программ под запрос работодателей подтверждают в вузах. Обучение по системе бакалавриата и магистратуры занимает четыре плюс два года, что ведет к разрыву постоянно меняющихся требований рынка труда с теми компетенциями, которые получают студенты, отмечает глава управления цифровой трансформации РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Начевский.

Во многих региональных университетах среднего уровня программы, особенно в области IT, определяются прежде всего возможностями профессорско-преподавательского состава, уточняет и. о. главы департамента цифрового развития НИЯУ МИФИ Виктор Радыгин: «С учетом низких региональных зарплат это часто приводит к расхождению между реальным спросом рынка и предложением вузов. В некоторых до сих пор можно встретить программирование на языках прошлого века».

Разработка системы, позволяющей предиктивно анализировать потребности рынка труда,— реальное, «но очень ресурсозатратное мероприятие», учитывая условия «геополитической турбулентности, которая имеет сильный эффект», считает директор по продуктам hh.ru Максим Евдокимов.

Прогнозы изменений на рынке труда делают аналитики и hr-сервисы, но горизонт их планирования меньше — год или два, замахиваться на пять лет рискнет не каждый, отмечает глава QA-отдела SimbirSoft Ирина Бибик: «Предиктивная модель реальна, если не относиться к такому прогнозу как к 100-процентной истине: есть масса факторов, совокупность которых ни одна модель предвидеть не сможет». Анализировать и предсказывать изменения на рынке труда технически возможно, возражает ИБ-директор Ultimate Education Дмитрий Бабчук: «Для этого можно использовать данные сервисов по поиску работы и образовательных проектов. Анализируя новые направления обучения, спрос на специалистов и оплату, можно с большой долей вероятности строить корреляции». Но эксперт признает, что на горизонте пяти лет «такие исследования могут иметь погрешности».

Никита Королев, Полина Ячменникова