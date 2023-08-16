Радий Хабиров поднялся на три позиции в рейтинге упоминаемости в СМИ

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам июля оказался на восьмом месте в Топ-20 глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа, сообщает Медиалогия. Он набрал 33,61 тыс. сообщений, улучшив свои показатели на три позиции по сравнению с июнем. На первом месте рейтинга находится мэр Москвы Сергей Собянин (219,95 тыс. сообщений), на втором — глава Чечни Рамзан Кадыров (129,69 тыс.), на третьем — глава Московской области Андрей Воробьев (103,13 тыс.).

Последним в двадцатке стал глава Свердловской области Евгений Куйвашев (30,49 тыс.).

Майя Иванова

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