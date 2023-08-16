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Коммерсантъ FM
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Норвежский суверенный фонд вернулся в прибыли

Норвежский суверенный фонд, являющийся крупнейшим в мире фондом национального благосостояния, закончил первое полугодие с прибылью 1,5 трлн крон ($143 млрд). Это существенное улучшение в сравнении с убытком $174 млрд годом ранее. Прошлый год в целом был худшим в истории фонда. Хорошие результаты в этом году в значительной мере связаны с восстановлением акций технологических компаний после падения в 2022-м.

Общая стоимость активов фонда составляет $1,4 млрд. Доход на инвестиции фонда в первом полугодии составил около 10%. Доход от инвестиций в акции составил в этот период 13,7%, в том числе в акции технологических компаний — 38,6%. В общей сложности норвежский суверенный фонд владеет примерно 1,5% всего акционерного капитала в мире. Кроме того, он инвестирует в облигации и недвижимость. На акции сейчас приходится 71,3% всей стоимости фонда, на ценные бумаги с фиксированным доходом — 26,4%, на недвижимость — 2,3%. В последнее время фонд активно инвестирует в проекты в сфере возобновляемой энергетики, однако пока на них приходится лишь 0,1% всех его активов.

Яна Рождественская

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