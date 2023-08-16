Кубань направила 15,3 млн рублей на субсидирование семян сахарной свеклы

Использование отечественных семян сахарной свеклы субсидируется из бюджета Краснодарского края. В 2023 году на эти цели направлено 15,3 млн руб. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам господина Коробки, в Краснодарском крае в 2023 году аграриям предстоит убрать сахарную свеклу с площади 195,3 тыс. га. Корнеплод перерабатывают 14 сахарных заводов Кубани. В планах принять на переработку 12,5 млн тонн сырья из Краснодарского края и других регионов и выработать 1,6 млн тонн сахара.

Вице-губернатор напомнил, что в прошлом году производство сахара в крае составило более 1,5 млн тонн. Это было выше показателей 2021 года на 320 тыс. тонн.

С 2022 года ученые Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы совместно с сельхозпредприятиями региона выращивают отечественные семена. В 2023 году планируется получить 120 тыс. посевных единиц отечественных семян сахарной свеклы. Это позволит засеять в следующем году свыше 90 тыс. га — это 50% всей площади сева этой культуры на Кубани.

Андрей Пугачев

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