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Коммерсантъ FM
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Умер актер из «Игры престолов» Даррен Кент

Британский актер Даррен Кент умер на 37 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило в Twitter агентство Carey Dodd Associates, с которым он работал.

Даррен Кент

Даррен Кент

Фото: HBO

Даррен Кент

Фото: HBO

По данным агентства, господин Кент скончался 11 августа в окружении семьи. Журнал The Hollywood Reporter уточняет, что актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

На счету Даррена Кента было более 30 ролей. Он был известен, в частности, благодаря роли в четвертом сезоне сериала «Игра престолов». Также сыграл в фильмах «Зеркала» (2008), «Инцидент» (2011), «Отверженные» (2018), «Джиперс Криперс: Возрожденный» (2021), «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (2023).

Лаура Кеффер

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