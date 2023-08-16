Торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» снова приостановлены

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о приостановке торгов по продаже основного имущественного комплекса должника. Это решение принято после жалобы на его действия (бездействие) в Московское УФАС России. Как следует из письма антимонопольного органа, жалобу направило некое ОО «Ветер перемен». Претензии компании в документе не конкретизированы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в России зарегистрировано более ста обществ с таким названием. Рассмотрение жалобы запланировано на сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее торги приостанавливались по жалобам миноритарных акционеров предприятия и связанных с ними структур. Они настаивали на неправильности оценки активов «Мотовилихинских заводов», в частности пакета акций ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Стоимость этого актива была оценена в 1 руб. В итоге жалобы были признаны необоснованными.

Первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. По их итогам имущество предприятия может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб.