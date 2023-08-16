Российские информационные агентства ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс», одновременно выпустили материалы об «украинских карателях», которые собираются отплыть из Измаила в Африку на гражданском судне. Со ссылкой на военно-дипломатический источник агентства сообщают, что «украинских карателей» отправила в Африку служба британской разведки MИ-6.

Сообщения трех агентств со ссылкой на источник вышли в одно время («Интерфакс» — 3:00, «РИА Новости» — 3:01, ТАСС — 3:01).

Как утверждают агентства, MИ-6 подготовила к отправке в Африку «диверсионно-карательный отряд» из 100 украинских боевиков «с опытом на Восточном фронте». Из материалов агентств следует, что украинцы будут совершать в Африке «диверсии на объектах инфраструктуры», а также ликвидировать «африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией».

Согласно сообщениям госагентств, «карательный отряд» возглавит подполковник ГУР минобороны Украины В. Ю. Пращук. Сообщается, что «украинские каратели» из порта Измаил на гражданском судне отправятся совершать диверсии в Омдурман (Судан). По их данным, они доберутся до Африки во второй половине августа.

Порт Измаил находится в Одесской области возле границы с Румынией. Это один из основных центров экспорта украинской сельхозпродукции по Черному морю.

2 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в результате ночной атаки по Одесской области было испорчено 40 тыс. тонн зерна. По его словам, наибольшие разрушения получил порт Измаил.

13 августа сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский Измаил, остановил российский корабль остановил для досмотра. По данным российского Минобороны, капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться, после чего был открыт предупредительный огонь. На сухогруз высадились российские военные, после досмотра судно отправилось в Измаил. Украинская сторона назвала это актом пиратства.

Анастасия Ларина