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Коммерсантъ FM
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В Татарстане увеличили разовую выплату добровольцам на 500 тыс. руб.

Военкомат Менделеевского района Татарстана пообещал добровольцам, которые до 18 августа заключат контракт для участия в боевых действиях на Украине, выплатить дополнительно 500 тыс. руб. Об этом говорится в Telegram-канале района.

«При подписании контракта с 17 июля по 18 августа 2023 г. вводится дополнительная сумма выплат в размере 500 тыс. руб»,— говорится в сообщении.

Военнослужащие получат стандартную единовременную выплату в размере 195 тыс. руб., а также ежемесячное денежное довольствие в зоне боевых действий в размере 204 тыс. руб. Итого единовременная выплата в районе для участников военной операции составит 700 тысяч руб.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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