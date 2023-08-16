В Татарстане увеличили разовую выплату добровольцам на 500 тыс. руб.

Военкомат Менделеевского района Татарстана пообещал добровольцам, которые до 18 августа заключат контракт для участия в боевых действиях на Украине, выплатить дополнительно 500 тыс. руб. Об этом говорится в Telegram-канале района.

«При подписании контракта с 17 июля по 18 августа 2023 г. вводится дополнительная сумма выплат в размере 500 тыс. руб»,— говорится в сообщении.

Военнослужащие получат стандартную единовременную выплату в размере 195 тыс. руб., а также ежемесячное денежное довольствие в зоне боевых действий в размере 204 тыс. руб. Итого единовременная выплата в районе для участников военной операции составит 700 тысяч руб.