Бывший агент ФБР признался в работе на Дерипаску

Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльз Макгонигал признался, что помогал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает Bloomberg. Бывшему сотруднику ФБР грозит до пяти лет лишения свободы.

Чарльз Макгонигал был главой отдела контрразведки отделения ФБР в Нью-Йорке. В 2018 году он ушел в отставку. В суде бывший агент признал, что выполнял услуги для Олега Дерипаски с весны по осень 2021 года: он помогал проводить частное расследование в отношении конкурирующего бизнесмена из России.

По данным Reuters, он помогал добиться включения в санкционные списки Владимира Потанина. За помощь, по версии обвинения, агент получил $17,5 тыс. Суд также рассмотрит другие обвинения в адрес Чарльза Макгонигала: дача ложных показаний и фальсификация официальных документов. Приговор огласят 14 декабря.

Санкции против Олега Дерипаски США ввели в 2018 году из-за военного конфликта на востоке Украины. Годом позже он подал в американский суд на Минфин США. Предприниматель назвал санкции несправедливыми и незаконными. Ущерб от санкций он оценил в $7,5 млрд.

Олег Дерипаска требовал отмены санкций, так как основания для ограничительных мер перестали быть актуальными. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций. Эти данные бизнесмен назвал ложными.

В октябре 2021 года в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые, по данным ФБР, связаны с Олегом Дерипаской, прошли обыски. В обвинительном заключении говорится, что Чарльз Макгонигал был допрошен тогда же.

Анастасия Ларина