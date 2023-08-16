За взятие Перми

Костяком новой управленческой команды пермской мэрии могут стать краевые чиновники. В частности, они могут занять посты социального, экономического и коммунального заместителей главы Перми. Эксперты считают, что чиновники помогут сделать работу мэрии эффективной по скорости реализации. В то же время, исчезнет управленческое разнообразие, которое позволяет искать решения в разных плоскостях, предупреждают они.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще до окончания конкурса на должность главы Перми в городской администрации начались кадровые перестановки. Вчера стало известно об уходе с поста замглавы Алексея Грибанова, который курирует социальную сферу. Он покидает пост 16 августа в связи с истечением срока контракта. С 17 августа он переходит на должность советника главы города.

Господин Грибанов — один из старожилов пермской мэрии: в разные годы он дважды был заместителем главы администрации по социальным вопросам, работал депутатом, председателем комитета и зампредом Пермской городской думы.

До назначения нового замглавы исполнять обязанности вице-мэра администрации города будет Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики.

По данным «Ъ-Прикамье», на уходе господина Грибанова настояли краевые власти, которые сейчас активно занимаются формированием новой городской команды управленцев после недавней отставки мэра Перми Алексея Демкина. Как уже сообщал «Ъ-Прикамье», краевые власти видят новым мэром министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина.

По данным источников, знакомых с ситуацией, подбор кандидатов в команду осуществляет администрация губернатора, цель кадровых перестановок — более сплоченная работа мэрии и краевого правительства.

Ключевые посты в мэрии могут занять полностью лояльные губернским чиновникам исполнители. Первым замом, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», станет Ольга Андрианова, нынешний и.о. главы, бывшая сотрудница ФАС, которая пользуется поддержкой высшего руководства края.

На место господина Грибанова может быть назначена Екатерина Мальцева, замминистра территориальной безопасности края, сообщило Ura.Ru. По данным одного из источников «Ъ-Прикамье», знакомого с переговорным процессом, коммунальный блок мэрии тоже может возглавить чиновник из края — по одной из версий, министр ЖКХ Артем Балахнин. Действующий куратор ЖКХ, замглавы Перми Игорь Субботин, по информации телеграм-канала «Три лопаты», может перейти в краевое министерство ЖКХ на долж­ность замминистра. В минЖКХ сообщили, что ведомству об этом ничего не известно.

Ожидается, что пост экономического замглавы Перми тоже займет представитель края. Должность вакантна после ухода в отставку Виктора Агеева минувшей зимой. Тогда краевые власти предлагали на этот пост заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко, но, по одной из версий, он не подошел предыдущему руководству города по профессиональным качествам. Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, не исключает, что этот пост займет один из действующих заместителей министра экономического развития края.

Эксперты считают, что в любых системах госуправления есть плюсы и минусы. «Для краевой администрации новая модель управления городом будет очень эффективной по скорости реализации своей политики на уровне муниципалитета. Мэрия станет их управленческим сверхпроводником»,— говорит пиар-консультант Борис Майоров. С другой стороны, отмечает экс­перт, возникнет потребность искать толковых управленцев сразу на два административных узла. «Исчезнет возможность ругать мэрию — поскольку это будет означать удар по себе. Исчезнет управленческое разнообразие, которое позволяет искать решения в разных плоскостях. Кроме этого, исход из мэрии самостоятельных политических „тяжеловесов“ означает невозможность пользоваться их связями в элитах и их общественным потенциалом»,— полагает гос­подин Майоров.

Городская администрация в нынешнем составе — это конгломерат разных команд разных мэров, начиная с Игоря Шубина и Анатолия Маховикова, отмечает политтехнолог Людмила Ознобишина. «Этот факт, безусловно, сказывался на работе администрации. Понятно, что теперь команда заместителей и руководителей функционально-целевых блоков будет формироваться не под конкретного руководителя, а под вертикаль краевой власти. Еще надо учитывать многослойность построения этой вертикали, еще есть административные районы, а от эффективности реагирования на запросы населения очень многое зависит. Поэтому вектор формирования команды понятен, многое будет зависеть от конкретных кадровых решений. Системность, конт­роль, ответственность и ориентированность на решение проблем жителей — это редкие сочетания для чиновников. Если удастся сформировать команду, обладающую перечисленными характеристиками, это будет плюс. Если нет, то город продолжит давать невысокие рейтинговые показатели партии власти на выборах»,— полагает политтехнолог.

Ирина Суханова