Kismet Capital Group приобрела компанию «Передовые платежные решения»

Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group стал владельцем компании «Передовые платежные решения» (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса. Kismet Capital Group купил 100% акций ППР у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc., сделку уже одобрили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минфин США.

«Сделка одобрена ФАС, правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями в России и управлением по контролю над иностранными активами Минфина США»,— отмечают в ППР (цитата по «Интерфаксу»). Финансовые условия сделки не раскрываются.

«В результате сделки ООО "ППР", включая все дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии на рынке корпоративных услуг»,— уточняют в «Передовых платежных решениях».

Также информацию о продаже ППР российскому холдингу подтверждает Fleetcor Technologies, Inc.

«Передовые платежные решения» — крупный финтех-оператор сервисов для бизнеса в России. Сеть обслуживания ППР является одной из самых масштабных и насчитывает более 20 тыс. ТО по всей России. ППР сотрудничает со всеми крупными сетями нефтегазовых компаний. Клиентами ППР являются более 68 тыс. компаний, занятых в сфере грузоперевозок или использующих транспорт для обеспечения жизнедеятельности своего бизнеса. ППР предоставляет широкий ряд сервисов: оплату топлива, моек, шиномонтажа, парковок, такси, платных дорог, штрафов ГИБДД, лизинга и многих других услуг, которые можно оплатить с единого счета компании.

Kismet Capital Group осенью прошлого года приобрел сервис «Авито» за 151 млрд руб. у южноафриканского холдинга Naspers.

Александр Кислов