Минцифры планирует разрешить операторам повышать цены на связь выше инфляции

Минцифры подготовило проект Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года. Он опубликован на портале ведомства. Согласно документу, операторам разрешат тарифы на связь выше инфляции. Они также иногда смогут использовать зарубежное оборудование.

Как следует из документа, операторы смогут повышать тарифы на связь выше инфляции, если они реинвестируют существенную часть получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий, направленных на достижение целей стратегии.

Также стратегия предлагает ввести категорию «доверенного ТКО», которое будет соответствовать установленным требованиям по безопасности информации. Согласно документу, операторы связи могут использовать оборудование зарубежного производства, если оно относится к категории доверенного ТКО.

«Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи»,— сказано в документе.

Накануне «Ъ» писал, что правительство предложило механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Предполагается, что в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети.

Подробности — в материале «Ъ» «К частотам подключат рубильник».

Олеся Павленко