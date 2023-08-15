Приостановлен конкурс на строительство школы в селе в Башкирии за 330 млн рублей

УФАС по Башкирии из-за двух жалоб приостановило заключение контракта на строительство совмещенной с детсадом школы в селе Кубиязы, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Конкурс начальной стоимостью 330 млн руб. объявляло Управление капитального строительства Башкирии. Победителем было признано уфимское ООО «Экстра», предложившее выполнить работы за 326,3 млн руб.

Салаватское ООО «Стройгигант» и благовещенское ООО «Модуль-М», которые недобрали баллов за квалификацию, указали, что заказчик неправомерно не учел их исполненные контракты.

Это уже третья приостановка конкурса. Сначала первый победитель — ООО «Главспецстрой» — отказался от заключения контракта, а во второй раз конкурс отменил сам заказчик.

Согласно конкурсной документации, работы необходимо выполнить до декабря 2024 года. В старой школе площадью 4,3 тыс. кв. м требуется построить два учебных корпуса с пристроями, столовую, спортивный зал, медицинский блок, детскую площадку.

ООО «Экстра» зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владелец — Вадим Чанышев. Выручка в 2022 году составила 423,3 млн руб., чистая прибыль — 8,5 млн руб.

Майя Иванова

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