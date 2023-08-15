Фонд Wikimedia оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление фейков о военной операции

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн руб. за неудаление двух статей «Википедии» о военной операции на Украине, которые власти сочли фейковыми. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Wikimedia Foundation признали виновным по ч. 2 ст. 13.4.1 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

На суде представитель Роскомнадзора сообщил, что направлял фонду требование удалить две статьи о военной операции на Украине. По его словам, организация не отреагировала на них. Представитель Wikimedia сообщил, что компания не была проинформирована должным образом, и попросил прекратить производство или освободить от административной ответственности.

Это уже 13-й штраф, полученный Wikimedia в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма по все штрафам превышает 20 млн руб. В прошлый раз Wikimedia была оштрафована по этой статье 3 августа. Тогда размер штрафа составил 3 млн руб.

Олеся Павленко