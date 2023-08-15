В Дзержинске началось строительство промышленного парка по переработке отходов

Строительство экопромышленного парка началось на промышленной площадке по соседству с АО «Дзержинский завод химического оборудования «Заря». Как сообщает пресс-служба областного правительства, разрешение на строительство экопромышленного парка выдано ООО «Экологический цифровой оператор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Промпарк предназначен для размещения организаций, занимающихся переработкой и возвращением в экономический оборот вторсырья. Планируется, что его резиденты промпарка смогут суммарно перерабатывать более 850 тыс. т отходов в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд руб. из федерального бюджета. Для резидентов планируется подготовить площадки с подведенными инженерными коммуникациями для строительства производственных площадей, также по территории будет проложена дорога с контрольно-пропускным пунктом. На данный момент заключены соглашения с семью потенциальными резидентами технопарка.