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В Дзержинске началось строительство промышленного парка по переработке отходов

Строительство экопромышленного парка началось на промышленной площадке по соседству с АО «Дзержинский завод химического оборудования «Заря». Как сообщает пресс-служба областного правительства, разрешение на строительство экопромышленного парка выдано ООО «Экологический цифровой оператор».

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Промпарк предназначен для размещения организаций, занимающихся переработкой и возвращением в экономический оборот вторсырья. Планируется, что его резиденты промпарка смогут суммарно перерабатывать более 850 тыс. т отходов в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд руб. из федерального бюджета. Для резидентов планируется подготовить площадки с подведенными инженерными коммуникациями для строительства производственных площадей, также по территории будет проложена дорога с контрольно-пропускным пунктом. На данный момент заключены соглашения с семью потенциальными резидентами технопарка.

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