Расходы на сборы ребенка в школу за год выросли на 9%

Больше всего на подготовку ребенка к школе приходится тратить жителям Москвы и Санкт-Петербурга, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, проведенный в городах-миллионниках. Они заплатили в среднем 15 тыс. руб. и 13,7 тыс. руб. соответственно. Наиболее бюджетно удалось подготовиться к школе в Волгограде, где на все необходимое ушло чуть более 11 тыс. руб.

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Средние расходы на подготовку к школе по сравнению с прошлым годом наиболее заметно выросли в Екатеринбурге и Казани — на 13% в каждом городе. В Москве и Санкт-Петербурге они увеличились на 5%. Средний рост расходов во всех городах в опросе год к году составил 9%.