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Коммерсантъ FM
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В Калужской области услышат Signal

Начинается ежегодный фестиваль в Никола-Ленивце

Завтра в Никола-Ленивце открывается электронно-архитектурный фестиваль Signal. На протяжении четырех фестивальных дней на семи сценах выступят 200 музыкантов. О редком по нынешним временам событии с участием западных артистов рассказывает Игорь Гаврилов.

Электронно-архитектурному фестивалю Signal уже семь лет удается сохранять ежегодный формат

Электронно-архитектурному фестивалю Signal уже семь лет удается сохранять ежегодный формат

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

Электронно-архитектурному фестивалю Signal уже семь лет удается сохранять ежегодный формат

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

Слоган нынешнего фестиваля — Sentient Matter. То ли «разумная материя», то ли «разумный вопрос». В любом случае даже сам факт английского девиза в Калужской области сегодня воспринимается как вызов.

Электронно-архитектурный фестиваль Signal существует c 2017 года. В концепции события соседствовали электронная музыка и архитектурные проекты, так было задумано его основателем — архитектором Сергеем Фадеевым. Фестиваль соседствует в летнем календаре open-air’ов с фестивалем «Архстояние», таким образом, в этой части Калужской области создана точка притяжения меломанов, любителей приключений, перформансов и в целом современного искусства. Некоторые даже говорят об этих событиях как о «русском Burning Man». Несмотря на то что на эти семь лет пришлись пандемия COVID-19 и волна закрытий и переносов музыкальных событий, организаторы сумели сохранить ежегодный формат.

Сергей Фадеев и продюсер музыкальной программы фестиваля Андрей Морозов, похоже, сами удивляются живучести своего проекта. Несколько раз в разные годы Signal находился на грани отмены. На такой случай у них всегда был «план B» (а также C и D), однако каждый раз удавалось сохранить «план A». В этом году самым большим достижением фестиваля стоит считать приезд зарубежных артистов, хотя не в этом состоит его суть. Среди тех, кого организаторы считают предметом особой гордости,— Дэниел Белл, 56-летний калифорнийский диджей и продюсер, стоявший у истоков минимал-техно. Возможно, не всем слушателям это имя хорошо знакомо, но знатоки диджейской культуры и исследователи электроники в курсе, как еще в первой половине 1990-х этот артист разрабатывал новые музыкальные идеи, заслушиваясь одновременно чикагским хаусом и произведениями Филиппа Гласса и Стива Райха. Дэниел Белл был бы дорогим гостем в любое время и в любых обстоятельствах, а сейчас, когда западные музыканты практически перестали выступать в России, ценность его приезда возрастает многократно. Также среди участников фестиваля — итальянец Райан Вуд, румын Piticu, испанец Орасио Круз и еще целый ряд иностранцев, что делает Signal беспрецедентным событием для нынешнего концертно-фестивального сезона.

Андрей Морозов говорит, что музыканты соглашаются ехать в Россию потому, что со многими из них фестиваль договаривается напрямую, минуя агентов, которые в нынешних реалиях предпочитают не иметь дела с Россией. Точнее, договариваются промоутерские группы, клубы и музыкальные комьюнити, которые строили эти отношения годами. Это одно из ноу-хау больших электронных событий, в том числе Signal. Генеральное руководство фестиваля доверяет его «участки» группам организаторов, у которых есть своя сложившаяся аудитория и свои многолетние отношения с артистами. Общая картина складывается из программ, которые выстраивают партнеры, закрепленные за разными сценами. Например, на Signal за сцену Mobius отвечают группировки System 108 и Mutabor. Там выступят Piticu и жители Казани Yung Acid, продолжающие продвигаться вперед в своей успешной международной работе. На сцене Rodnya анонсируются «сабивенты» m_division, Werk, HAZE и Nervmusic. На сцене Prizma обещают «инсталляции от figura fon» под музыку итальянца Алессандро Неро, ташкентского инди-артиста по имени Директор Всего, групп «Другдиджея», Lovanda и других. Главная сцена фестиваля делается вместе с компанией Sila Sveta, что гарантирует масштабные световые решения. При этом открывать ее будет проект Алексея Тегина Phurpa, работающий с буддийскими голосовыми практиками, ритуалами из арсенала религии Бон и аутентичными тибетскими инструментами. По словам Андрея Морозова, это самое сложное концептуальное решение фестиваля, но и самое эффектное. Еще один предмет его гордости — сцена Ghosty, посвященная «вдумчивому саунду и нетанцевальным практикам».

Возможно, именно в плоскости электроники лежит перспектива продолжения взаимоотношений между современной музыкальной культурой России и Запада. Диджеи не поют песен, не делают громких заявлений, обычно они не слишком политически активны, хотя в их соцсетях встречаются и весьма острые реплики. Электронная музыка находится ниже радаров как отечественных запретителей, так и больших западных компаний, следящих за тем, чтобы звезды из сферы их ответственности не ездили куда не след. Но до сих пор рейвы, как и концерты, остаются важным способом увидеть себе подобных, почувствовать, что ты не один.

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