Умер клоун Андрей Николаев

Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Росгосцирка. По его данным, артист скоропостижно скончался вчера, 14 августа, причины не названы. СМИ писали, что на прошлой неделе его госпитализировали с желтухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Николаев в 1983 году

Фото: Б. Елин / РИА НОВОСТИ Андрей Николаев в 1983 году

Фото: Б. Елин / РИА НОВОСТИ

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаева в связи с его уходом. Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя»,— говорится в пресс-релизе.

Telegram-канал Baza писал, что Андрея Николаева госпитализировали в Москве 11 августа из-за проблем с печенью. Также у него были обнаружены следы перенесенного коронавируса, но в итоге его выписали из больницы вечером того же дня. По данным канала Mash, артист был экстренно госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Он якобы отказывался от операции. Сам он 12 августа не подтверждал ТАСС свою госпитализацию.

Андрей Николаев окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Постановил десяток номеров комического цирка и эстрады, с 1976 года был профессором ГИТИСа. В 60-х придумал образ неслуха Андрюши, который все время попадал в нестандартные ситуации. С 1972 года дополнил образ вечерним костюмом, который он менял на глазах у зрителей. С того же времени он стал исполнять песни и читать монологи.

Является единственным в СССР обладателем приза «Золотая маска Грока», который ему вручили в 1969 году. В 1980-м получил звание народного артиста РСФСР.

Лаура Кеффер