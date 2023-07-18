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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:37

В отношении Владимира Квачкова возбуждено административное дело о дискредитации армии

В отношении 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщали СМИ, позже информацию о возбуждении дела сам Владимир Квачков подтвердил «Ъ».

Владимир Квачков

Владимир Квачков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Владимир Квачков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Квачкова, поводом для возбуждения административного дела стало обращение в МВД. «Административный материал поступил в отдел МВД по Тверскому району Москвы. Его составили после обращения некоего гражданина, кого именно, я не знаю. Дальше уже будем разбираться, в ближайшее время я с адвокатом пойду в полицию, чтобы понять, какие конкретно высказывания или заявления пытаются признать дискредитацией»,— сообщил он.

Владимир Квачков считает, что дискредитацией вооруженных сил могли посчитать опубликованное им в соцсетях обращение «Общероссийского офицерского собрания», в котором он и его соратники критикуют ход военной операции на Украине, а также призывают «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией». Господин Квачков считает, что обращение представляет собой «критику действий политического руководства страны и военного командования РФ, но российскую армию не дискредитирует».

Согласно ст. 20.3.3 КоАП, Владимиру Квачкову грозит штраф в размере до 50 тыс. руб.

В 2005 году полковника обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но присяжные его оправдали. В 2013 году приговорили к восьми годам колонии за попытку организации вооруженного мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

Александр Кислов

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