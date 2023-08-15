На Кубани продажи антидепрессантов в 2023 году выросли на 10%

В Краснодарском крае продажи антидепрессантов в первом полугодии 2023 года выросли на 12% в денежном выражении и на 10% в упаковках по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За шесть месяцев жители и гости Кубани приобрели 241,1 тыс. упаковок на сумму 168,5 млн руб. В прошлом году за этот период аптеки реализовали 218,8 тыс. упаковок общей стоимостью 150,7 млн руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставило аналитическое агентство DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В топ-10 брендов по стоимостному объему вошли «Ципралекс» (18,7 млн руб.), «Феварин» (17,3 млн руб.), «Триттико» (16,3 млн руб.), «Велаксин» (11,2 млн руб.), «Бринтелликс» (11,1 млн руб.), «Рокона» (9,9 млн руб.), «Элицея» (9,8 млн руб.), «Дулоксента» (8 млн руб.), «Селектра» (7,2 млн руб.), «Серената» (7,1 млн руб.). Наибольший прирост по отношению к прошлому году показали продажи «Элицеии» — на 172%, «Дулоксенты» — на 168% и «Серенаты» — на 138%.

По итогам прошлого года рост по отношению к 2021 году, по данным аналитиков DSM Group, составил 62% в денежном выражении и 34% в упаковках. В 2022 году кубанские аптеки продали 431,5 тыс. упаковок антидепрессантов на сумму 293,9 млн руб., а в 2021 — 322,6 тыс. упаковок на сумму 181,7 млн руб. По итогам прошлого года в топ-10 антидепрессантов вошли «Феварин» (36,7 млн руб.), «Ципралекс» (29 млн руб.), «Триттико» (24,9 млн руб.), «Велаксин», (21,6 млн руб.), «Селектра» (20,1 млн руб.), «Бринтелликс» (19,1 млн руб.), «Рокона» (18,8 млн руб.), «Золофт» (13 млн руб.), «Вальдоксан» (12,4 млн руб.), «Элицея» (66%). Наибольший прирост продаж по отношению к 2021 году в стоимостном выражении показали «Рокона» — на 155%, «Велаксин» — на 134% и «Триттико» — на 127%.

Невролог Клиники Екатерининской Никита Свистунов рост продаж антидепрессантов связывает с общим социальным напряжением в стране. «Отправной точкой можно считать начало эпидемии коронавируса, далее экономические качели и затем СВО на Украине. Очень большой процент принимающих антидепрессанты пациентов — это родственники военных или мобилизованных»,— считает врач. Он утверждает, что в результате этих событий неудовлетворена одна из базовых потребностей человека — потребность в безопасности. Также неврозоподобные состояния усиливаются из-за потребления избыточного объема информации, в большинстве своем негативной.

Кроме того, по словам эксперта, меняется отношение к этим лекарствам, оно становится более лояльным. «Люди перестали бояться принимать антидепрессанты, а как только процент принимающих повышается, то сарафанное радио делает свое дело»,— добавляет невролог.

Наконец, большую роль в популяризации антидепрессантов, по мнению Никиты Свистунова, сыграли форумы в интернете, где пациенты делятся результатами лечения. «"Старые" антидепрессанты имели много побочных эффектов в отличие от современных СИОЗС. Современные антидепрессанты безопасны, если подбираются профильным специалистом и индивидуально»,— утверждает врач.

Маргарита Синкевич

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