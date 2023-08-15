Путин: в мире раздуваются конфликты, чтобы превращать страны в вассалов

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Московской международной конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что в мире раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Полную расшифровку речи опубликовал Кремль.

«Вместе с тем в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна — и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы»,— сказал Владимир Путин.

По его мнению, вызовы безопасности в каждом регионе мира имеют свои особенности. При этом, как он утверждает, «все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада».

Господин Путин также отметил формирование многополярного мира. «Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры»,— сказал он. По его мнению, это должно стать основой для глобального развития и решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит сегодня, 15 августа, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.