Путин поздравил Ким Чен Ына с освобождением Кореи от японской оккупации

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Текст телеграммы опубликовал Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества. Именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР»,— сказано в телеграмме.

Владимир Путин добавил, что уверен, что в дальнейшем двустороннее сотрудничество во всех областях между Россией и КНДР будет по-прежнему расти. «Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — счастья и благополучия»,— сказано в телеграмме.

15 августа в КНДР и Южной Корее отмечается День освобождения от японской оккупации. Япония освободила Корею от колониального управления в 1945 году в день своей капитуляции во Второй мировой войне.