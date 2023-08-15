Путин поздравил Ким Чен Ына с освобождением Кореи от японской оккупации

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Текст телеграммы опубликовал Кремль.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества. Именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР»,— сказано в телеграмме.
Владимир Путин добавил, что уверен, что в дальнейшем двустороннее сотрудничество во всех областях между Россией и КНДР будет по-прежнему расти. «Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — счастья и благополучия»,— сказано в телеграмме.
15 августа в КНДР и Южной Корее отмечается День освобождения от японской оккупации. Япония освободила Корею от колониального управления в 1945 году в день своей капитуляции во Второй мировой войне.