Челябинск примет Кубок России по баскетболу 3х3

С 14 по 16 сентября в Челябинске состоится Кубок России по баскетболу 3х3. Соревнования пройдут в концертном зале «Таганай» и одноименном торгово-развлекательном комплексе, сообщают в министерстве спорта региона.

В турнире поучаствуют 32 мужские и 16 женских команд. В их числе победители и призеры региональных отборочных соревнований, приглашенные команды, хозяева и действующие обладатели Кубка.

«Российская федерация баскетбола вновь доверила Челябинску проведение одного из самых значимых мероприятий по баскетболу 3х3. Мы рады вновь принять спортсменов в столице Южного Урала и готовы оказать им радушный прием»,— отмечает президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте