Главные новости к утру 15 августа

Пожар и взрывы произошли на автозаправке возле Махачкалы. По последним данным, 27 человек погибли. В больницах находится больше 60 пострадавших. Среди погибших — три ребенка, среди пострадавших — 13 детей. Причиной пожара стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, пожар начался с пожара в автосервисе. Ночью возгорание было полностью ликвидировано.

В Приморье вводят режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Это необходимо для ликвидации последствий наводнений после тайфуна «Ханун». Вместе с тем в Приморье готовятся к новому тайфуну. Объявлено штормовое предупреждение. О ситуации в регионе

45-му президенту США Дональду Трампу выдвинуты обвинения в штате Джорджия. Большое жюри посчитало, что он может быть причастен к попытке повлиять на итоги выборов уже после голосования в 2020 году. Это четвертое уголовное дело, которое расследуется в отношении бывшего президента. О всех делах

Правительство предлагает создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, узнал «Ъ». В случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети. Об инициативе

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Два человека погибли, еще пять пострадали.

На Кубани разбился учебный самолет Л-39. Один из членов экипажа погиб.

В России растет производство мебели. Как следует из имеющихся у «Ъ» данных, по итогам января—июня объем выпуска мебели в России в натуральном выражении увеличился на 8,6%.

О предстоящих 15 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».