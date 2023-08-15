Обстановка обрисовалась

Снижение производства мебели в России в первые месяцы 2023 года удалось компенсировать за счет увеличения во втором квартале. В результате по итогам первого полугодия индустрия показала рост как в натуральном выражении, так и в денежном. Этому способствовал восстановившийся спрос на фоне ввода нового жилья и роста закупок со стороны госструктур. По темпам увеличение доходов производителей отстает в силу продолжения снижения цен в начале года, однако на фоне девальвации рубля тенденция может измениться из-за значительного объема импортных комплектующих, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся у “Ъ” данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), по итогам января—июня объем выпуска мебели в России в натуральном выражении увеличился на 8,6%, до 26,8 млн единиц. Наиболее заметно выросло производство мебели для кухни (на 15%), металлических кроватей (на 44%) и предметов для прихожих (на 26%). Таким образом, тенденция на рынке принципиально изменилась: по итогам января—февраля объем выпуска мебели падал почти на 10% из-за снижения активности покупателей (см. “Ъ” от 10 апреля).

Сейчас спрос начал восстанавливаться, что, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, связано в том числе с увеличением ввода нового жилья. По итогам первого полугодия по всей стране сдано новостроек общей площадью 21,7 млн кв. м, что больше на 10% год к году. Кроме того, увеличивают траты на закупки мебели госструктуры, которые, по данным «Контур.Торгов», за пять месяцев направили на эти цели на 49% средств больше, чем за тот же период год назад.

Исполнительный директор «Ангстрема» Вадим Чернушкин отмечает рост числа заказов в партнерской сети производителя в июле более чем на 30% год к году. У Первой мебельной фабрики, по словам ее гендиректора Александра Шестакова, продажи кухонь за шесть месяцев увеличились на 11,5%, а средний чек — почти на 20%. В divan.ru производство с начала года в натуральном выражении увеличилось на 41% год к году, в денежном — на 23%, отмечает коммерческий директор компании Евгений Романов. В Hoff отмечают рост на 14–31% реализации кухонь, спален, детской и мягкой мебели.

На рост продаж российских производителей среднего и премиального сегментов влияет сокращение импорта, отмечает глава Mr.Doors Сергей Шихов. По данным АМДПР, доля иностранной мебели на рынке упала до 25% с 41% в 2022 году.

По оценкам ассоциации, в денежном выражении объем производства мебели в январе—июне также вырос, но медленнее, чем в натуральном выражении,— на 4,7% год к году, до 179,5 млрд руб. Господин Шестаков поясняет, что «стоимость мебели у российских производителей не повышалась, а в ряде случае даже снизилась». Действительно, в первом квартале отпускные цены на продукцию сократились на 7–15%, до уровня начала 2022 года (см. “Ъ” от 18 мая). На стоимость мебели повлияло удешевление фанеры, плит ДСП и ДВП, производители которых после введения в 2022 году западных ограничений лишились ключевых рынков сбыта и все еще не могут полностью компенсировать потери (см. “Ъ” от 11 августа).

Однако на фоне резкого падения курса рубля (см. стр. 1) себестоимость производства мебели будет расти, полагает Вадим Чернушкин. По его словам, девальвация уже привела к подорожанию импортных комплектующих и оборудования, зависимость от которых у отрасли высока, увеличиваются и расходы на логистику.

В АМДПР добавляют, что из-за рубежа приходится ввозить фурнитуру, краски, ткани и химические компоненты, «безусловно, снижение курса рубля серьезно сказывается на закупках». По словам Сергея Шихова, в начале года в отрасли ожидали общего роста цен на 10–15%, но «с учетом динамики укрепления валюты по отношению к рублю в последние дни эти цифры могут оказаться и более высокими».

В преддверии возможного повышения цен и усиления инфляции многие потребители могут принять решение потратить часть сформированных в прошлом году накоплений на обустройство жилья, полагает Михаил Бурмистров. В то же время, отмечает Евгений Романов, после дальнейшего увеличения ЦБ ставки рефинансирования, что повлияет на снижение спроса россиян на ипотеку, могут упасть объемы сделок на рынке жилья. А это, по его мнению, приведет к частичному сокращению спроса и на мебель.

Алина Савицкая, Анастасия Тихомирова