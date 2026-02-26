Газпромбанк представил видение биоэкономики будущего

Газпромбанк в рамках IV Форума будущих технологий в Москве принял участие в определении контура, ключевых аспектов и приоритетов реализации национального проекта в области биоэкономики.

Модератором пленарной сессии с участием президента РФ Владимира Путина выступил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. В ходе дискуссии с ведущими учеными и представителями индустрии состоялось обсуждение архитектуры нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также были выработаны конкретные предложения.

Сквозной концепцией дискуссии стало снижение стоимости производства биологической калории. Именно эта экономическая метрика, как было отмечено, является ключевым фактором глобальной конкурентоспособности в будущем. Участники — представители ведущих университетов и научных центров в области биотехнологий рассказали об основных трендах: ежегодном росте объема генетических данных, развитии технологии искусственного интеллекта и квантовых вычислениях, а также химии как экономическом инструментарии в биотехнологиях. Каждое из этих направлений является важным элементом технологической цепочки биоэкономики.

Дискуссия не обошла стороной вопрос создания условий для роста числа специалистов в области биоэкономики. Отдельно были упомянуты успехи программ «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы»: более трети университетов развивают технологические проекты в области биотехнологий.

На форуме президенту Владимиру Путину были представлены передовые разработки в области биоэкономики, которые поддерживает Газпромбанк. О проектах, способных кардинально сократить издержки в агропромышленном комплексе, биотехнологиях и химической промышленности, главе государства рассказал вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров.

Биоэкономика на пороге настоящего

«Национальные программы развития биоэкономики утверждены в более чем 50 странах, что является подтверждением стратегической значимости для развития общества», — отметил Дмитрий Зауэрс, добавив, что это лишний раз подтверждает важность утверждения в конце 2025 года национального проекта России по биоэкономике.

Мировой рынок биотехнологий, оценивающийся экспертами в более чем 1,2 трлн долларов, постепенно становится драйвером роста ведущих экономик. Россия, имея уникальные природные биоресурсы — около 17% в общемировом запасе, — обладает безусловным конкурентным преимуществом в этой области.

По оценкам экспертов, внедрение новых технологий в будущем позволит снизить стоимость производства 1 ккал продукции на 48%. Это эквивалентно сокращению ежегодных затрат на выращивание пшеницы в России с 819 млрд до 352 млрд руб.

Ускоренная селекция и цифровое прогнозирование гибридов

Ключевой блок разработок, представленный Газпромбанком и его партнерами, касается ускоренной селекции, позволяющей сократить селекционный цикл в три-пять раз по сравнению с традиционными методами. Современная селекция похожа на IT-стартап: вместо долгих экспериментов — цифровые модели и анализ данных. Холдинг «Золотой початок» создал собственную аналитическую систему, которая еще на этапе подбора родительских линий просчитывает урожайность, устойчивость и адаптацию будущих гибридов. Результат — новые сорта с хозяйственно-ценными характеристиками за два-четыре года вместо восьми-десяти лет. ССХ «Золотой початок» использует в работе фитотронные комплексы и климатические камеры, позволяющие точно управлять фотопериодом, температурой и влажностью. За счет продленного светового дня и оптимизированного микроклимата реализуется технология ускоренного получения поколений (speed breeding): растения быстрее переходят к цветению и формируют семена.

В селекционной программе применяются решения, используемые профильными научными организациями, включая ВНИИСБ, а также специализированные климатические комплексы «Климбиотех». Это позволяет проводить ускоренное размножение, яровизацию и оценку устойчивости в контролируемых условиях.

Банк также представил высокотехнологичный селекционный питомник «Золотая ягода», который формирует отечественную базу производства рассады и селекции земляники садовой в рамках ФНТП. На фоне того, что более 90% внесезонной ягоды на российском рынке импортируется, компания реализует модель полного замкнутого цикла: ускоренная селекция российских промышленных сортов, биотехнологическое оздоровление (virus-free), производство базисных и элитных растений и массовый выпуск рассады по технологии «Трей» с циклом 40–60 дней до плодоношения. Проект направлен на системное импортозамещение посадочного материала, снижение зависимости от внешних поставок и формирование технологического суверенитета ягодной отрасли России.

Микрофабрики на чипе: биохимия без заводов и лабораторий

Прорывным направлением становится микрофлюидика. Технология инкапсуляции генетического материала и лекарств в липидные или полимерные капсулы с помощью микрочипов обеспечивает их эффективную доставку в клетки для редактирования генома и борьбы с патогенными бактериями и вирусами. Это увеличивает скорость и эффективность вывода новых сортов растений и урожайность культур. Использование микрофлюидных реакторов позволяет проводить химический синтез в микромасштабах, кардинально снижая капиталоемкость производств, не требуя строительства крупных заводов, ускоряя разработку процессов и сокращая расход реагентов. Кроме того, микрофлюидные технологии имеют широкий потенциал применения в биологических исследованиях и медицинской диагностике для ускорения разработки лекарственных препаратов и в экспресс-диагностике онкологических и инфекционных заболеваний.

Энергия и цикл: от газа до лимонада

В сегменте перспективной энергетики Газпромбанк совместно с «Н2 Инвест» поддерживают проект «Топаз» — производство инновационных автономных энергоустановок на базе микротрубчатых твердооксидных топливных элементов, не имеющих мировых аналогов.

Генераторы «Топаз» преобразуют энергию природного газа, пропана или водорода посредством высокоэффективной электрохимической реакции напрямую в электричество. Решение отличается надежностью и устойчивостью к экстремальным условиям эксплуатации, функционируя в широком температурном диапазоне — от –40 до +60 °С при минимальных требованиях к обслуживанию, при этом выбросы углерода сопоставимы с человеческим выдохом. Энергоустановки мощностью 100 и 400 Вт уже успешно применяются для основного и резервного энергоснабжения телекоммуникационного оборудования и удаленных объектов газовой инфраструктуры. В настоящее время ведется разработка систем мощностью от 2000 Вт, предназначенных для жилых и промышленных объектов.

Отдельный блок экспозиции посвящен циркулярной биоэкономике. Интерактивный стенд «Вторая жизнь: от отхода к ценности» демонстрирует полную трансформацию отходов плодоовощной продукции в высокомаржинальные продукты. Посетители также могут ознакомиться с технологией глубокой переработки молочной сыворотки в готовый напиток — лимонад, что иллюстрирует безотходное производство полного цикла.

Кроме того, в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом (программа «Приоритет-2030») представлен проект «Морские биофабрики», раскрывающий потенциал морских биоресурсов для создания продуктов нового поколения.

«Россия обладает, с одной стороны, богатыми и разнообразными биоресурсами, а с другой стороны, всеми необходимыми научными заделами для ответа на глобальные вызовы, связанные с продовольственной безопасностью и лидерством в области бережливого использования природных ресурсов. Важная задача биоэкономики замкнутого цикла — минимизировать стоимость производства и создать новую ценность из того, что раньше считалось отходами», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.