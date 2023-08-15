Главные анонсы 15 августа

Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Пресс-релиз о принятом решении планируют опубликовать в 10:30 мск.

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская область) состоится открытие XI Московской конференции по международной безопасности. На открытии выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как ожидается, 15 августа Болгария выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка, ключевым собственником которого является Россия.

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями.

Совет директоров ПАО «Черкизово», одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует принять рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2023 года. На фоне сообщения компании о планах провести это собрание акции росли на 40%.

В Литве закроются контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

В Краснодарском крае будут проводиться полеты авиации с применением средств поражения (14:00 мск, Ленинградский район, мишенное поле).

В Москве Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза завершит проверку по поводу необходимости рассмотрения инцидента с участием нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, нагрубившего журналисту.