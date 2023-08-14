На Кубани разбился учебный самолет Л-39, погиб член экипажа

В Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Л-39. Учебный самолет потерпел крушение в черте аэродрома, один из членов экипажа погиб, сообщило Минобороны РФ.

«Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб»,— приводят госагентства выдержку из сообщения военного ведомства. Причина крушения устанавливается.