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Коммерсантъ FM
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На Кубани разбился учебный самолет Л-39, погиб член экипажа

В Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Л-39. Учебный самолет потерпел крушение в черте аэродрома, один из членов экипажа погиб, сообщило Минобороны РФ.

«Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб»,— приводят госагентства выдержку из сообщения военного ведомства. Причина крушения устанавливается.

Л-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования.

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