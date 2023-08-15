Имущественный комплекс разреза «Инской» продан на торгах за 241 млн рублей

На торгах реализован имущественный комплекс угледобывающего предприятия АО «Разрез Инской» Единственным претендентом стал новосибирец Павел Бубников, предложивший за лот 209 млн руб. Начальная стоимость актива составила 3,1 млрд руб., цена поэтапно снижалась после объявления торгов в июле. Также Павел Бубников стал единственным претендентом на покупку другого лота, включающего залоговое и незалоговое имущество должника, предложив за него 32 млн руб. при начальной в 450 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как указано в протоколе, господин Бубников действовал в интересах московского ООО «Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры». Единственным владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Денис Немыкин. Компании принадлежит доля (10%) в новосибирском ООО «НПК Геотехнологии» (признано банкротом в июне 2022 года).

Разрез «Инской» признан банкротом в июне 2020 года. Разрез связан с крупным скандалом о вымогательстве акций этого предприятия на 1 млрд руб. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2016 году, обвинения были предъявлены кузбасским высокопоставленным чиновникам, представителям СКР и бизнеса. В декабре 2021 года все обвиняемые, кроме умершего в июле 2021 года бизнесмена Александра Щукина, были осуждены на различные сроки.

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Оксана Павлова