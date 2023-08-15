Губернатор Кожемяко: причины прорыва дамбы в Уссурийске установит следствие

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что устанавливать причины прорыва дамбы во втором по величине городе региона Уссурийске будут следователи Следственного комитета РФ. Из-за прорыва был затоплен микрорайон «Семь ветров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что стало причиной прорыва дамбы в уссурийском микрорайоне "Семь ветров", выясняют специалисты. Были это объемы выпавших осадков или качество работ при строительстве гидротехнического сооружения, изучают компетентные органы. Следователи СК дадут свою оценку деятельности подрядной организации»,— сообщил господин Кожемяко. Губернатор также добавил, что после схода воды дамба будет восстановлена, «так чтобы она отвечала требованиям».

Накануне, 14 августа, прокурор края Сергей Столяров осмотрел дамбу. Подтопленными оказались первые этажи пяти многоквартирных домов, под воду ушли десятки гаражей и транспортных средств, констатируют в прокуратуре. Всего на территории Уссурийского городского округа подтопленными оказались свыше 600 частных домов, 16 многоквартирных домов, три объекта социальной инфраструктуры. «Прокуратура Приморья с привлечением специалистов даст оценку исполнению требований законодательства как при возведении, так и проектировании объекта (дамбы.— "Ъ"),— говорится в сообщении ведомства.

По данным приморских СМИ, контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» был заключен в марте прошлого года. Его стоимость — более 310 млн руб. Срок окончания работ — декабрь текущего года.

За несколько дней до прорыва дамбы главный инженер компании-подрядчика ООО «СпецДорСтрой» Наталья Козина заверяла, что временные решения должны были удержать воду. «Восстановить дамбу мы, к сожалению, не успели. Произошел подъем уровня реки, и остался открытый участок, поэтому мы возвели временную насыпь — глиняный "замок", который не даст речной воде проникнуть в жилой микрорайон. Да, есть мнение, что речная вода найдет себе дорогу, так как мы не утрамбовали дамбу. Но, повторюсь, на нарезанных участках мы сделали временный глиняный "замок". Там чистая глина, через которую речная вода не сможет пройти на сторону микрорайона»,— говорила она.

Алексей Чернышев, Владивосток