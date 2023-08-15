Министр пожаловался на вознаграждение

Уголовное дело известного ульяновского предпринимателя Сергея Куркова, владельца группы компаний «Альянс Клиник», работающих в сферах медицинских услуг и поставок медицинского оборудования, передано в суд. Предпринимателя обвиняют в передаче взятки 2 млн руб. министру здравоохранения (уже бывшему) Александру Гашкову за принятие положительного решения по закупкам для компаний, подконтрольных предпринимателю. Основными доказательствами служат записи переговоров Сергея Куркова с Александром Гашковым, сделанные в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сергей Курков вину не признает. Защита заявляет о его полной невиновности и называет действия министра, просившего эти деньги в долг, провокацией. Запись переговоров, подчеркивает адвокат, имеет признаки фальсификации. Защита настаивает на возвращении дела на дополнительное расследование.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русское географическое общество Фото: Русское географическое общество

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело известного в регионе предпринимателя Сергея Куркова, обвиняемого в даче взятки 2 млн руб. региональному министру здравоохранения (уже бывшему) Александру Гашкову (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Сергей Курков — владелец и совладелец 16 компаний, работающих в сферах здравоохранения, строительства и архитектуры, недвижимости, обращения с ТКО. Владеет одной из крупнейших в регионе сетей медклиник «Альянс». В прошлом был секретарем комитета комсомола треста «Спецстрой», заместителем начальника штаба ЦК ВЛКСМ по строительству Ульяновского авиа­ционно-промышленного комплекса, в 1991 году ушел в бизнес. В 2011-м на региональном бизнес-форуме стал победителем в номинации «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения». Участвовал в трех кампаниях по выборам мэра Ульяновска, в выборах в заксобрание региона от партии «Единая Россия».

Как отмечается в сообщении облпрокуратуры, 60-летний Сергей Курков передал министру здравоохранения Ульяновской области 2 млн руб. «за принятие положительного решения о признании обоснованной закупки дорогостоящего медицинского оборудования для нужд ГУЗ „Барышская РБ“ и ГУЗ „Областной клинический онкологический диспансер“ по предложенным им техническим заданиям для последующего заключения соответствующих контрактов». Как звучит в обвинительном заключении, до передачи взятки, в ходе встреч с министром 24 июня 2022 года в парке «Владимирский сад» и 25 июня 2022 года в сквере И. Н. Ульянова, Сергей Курков «сообщил Гашкову о готовности и возможности передать последнему денежные средства в качестве вознаграждения в размере 10–15% от стоимости планируемых контрактов», а 29 июня «сообщил Гашкову о готовности передать ему 2 млн руб.». Деньги были переданы предпринимателем 1 июля 2022 года, Александр Гашков в тот же день передал их сотрудникам регионального управления ФСБ, осуществлявшим оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ). А 8 июля 2022 года Александр Гашков по собственному желанию уже покинул пост министра здравоохранения Ульяновской области. Задержан Сергей Курков был 25 августа 2022 года.

В СУ СКР отмечают, что «следствием собрана достаточная доказательственная база», подтверждающая вину предпринимателя. Выяснить в СУ СКР, какие есть основные доказательства вины Сергея Куркова помимо показаний министра, не удалось. В ведомстве ответили, что «никаких подробностей по этому делу не дают». В облпрокуратуре „Ъ“ пояснили, что помимо показаний самого министра в деле представлены «конкретные доказательства в виде материальных носителей, которые министр предоставил сотрудникам УФСБ, был проведен оперативный эксперимент, была выдана соответствующая аппаратура для аудиозаписи, с помощью которой и были зафиксированы разговоры, в ходе которых предприниматель, по мнению следствия, предлагал взятку».

Свою вину Сергей Курков не признает. Его адвокат Андрей Киреев считает, что в отношении его подзащитного была совершена «преднамеренная провокация» со стороны Александра Гашкова. Господин Киреев не отрицает, что Сергей Курков «действительно передавал Гашкову 2 млн руб.», «но эти деньги Гашков просил в долг в связи с тем, что он увольняется с поста министра и уезжает в другой регион». Адвокат замечает, что давать взятку Гашкову было «бессмысленно, зная, что тот покидает свой пост», но следствие даже не обратило на это внимания. По мнению адвоката, у Александра Гашкова были мотивы для совершения провокации: Сергей Курков мешал конкурентам по торгам — «компаниям, с которыми Гашков и стоявшие за ним коммерсанты ранее сотрудничали на его прежней работе в Читинской области и которые участвовали в торгах на поставки мед­изделий в Ульяновской области». Кроме того, подчеркивает адвокат, «еще ранее в отношении самого министра были начаты ОРМ по фактам поставок медоборудования другими компаниями». «Вероятно, это стало еще одним мотивом для совершения провокации — чтобы уйти от ответственности», — добавил Андрей Киреев. Защита считает, что записи на телефон разговоров Сергея Куркова с министром, которую Александр Гашков на флеш-карте передал следователю, не могут считаться доказательствами, поскольку в них экспертиза обнаружила «однозначные признаки монтажа», а телефон с оригинальной записью, по словам министра, был утерян. Впрочем, специалисты показали, что «запись с телефона Гашкова сделана на том же оборудовании, что и записи при ОРМ», пояснил адвокат, заметив, что «следствие не замечало фальсификацию доказательств» и «отказывалось в полном объеме проводить независимую экспертизу этой записи, а также предоставить ее оригинал». При этом адвокат заявляет, что даже в существующих записях «нигде нет предложений Куркова дать взятку», зато «есть требование Гашкова о размерах благодарности вице-премьеру Кучицу, что является уголовно наказуемым деянием министра». «Но ни на это, ни на заявления Куркова о том, что замминистра здравоохранения Дадианов (приговорен к году ограничения свободы за предоставление ложных данных о своей военной службе. — „Ъ“) склонял его к даче Гашкову 40 млн руб. для передачи Кучицу с целью дальнейшего шантажа вице-премьера, следствие не отреагировало», — посетовал господин Киреев, заметив, что следствие «намеренно отворачивалось от предоставляемых защитой фактов». В то же время, по его словам, силовики предлагали Сергею Куркову дать показания против заместителя прокурора области Максима Гришина («и информация об этом в деле есть»), обещая взамен «дать освобождение», «но от этого Курков категорически отказался, что, видимо, было воспринято как нежелание сотрудничать со следствием».

По словам адвоката, защита намерена в суде на предварительных слушаниях ходатайствовать о возврате уголовного дела на дополнительное расследование, в перспективе же Андрей Киреев намерен добиться полного оправдания Сергея Куркова. «Инкриминируемого ему преступления Курков не совершал, и доказательств у следствия нет вообще», — сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск