Экс-чиновник попался на «значительных» взятках

В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника управления по градостроительству департамента градостроительства и земельных отношений мэрии Александра Тимофеева. Его обвиняют в получении двух взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновник получил от двух жителей Оренбурга через посредников деньги в общем размере 130 тыс. руб. За эту взятку он должен был помочь с согласованием архитектурных решений на строительство в городе зданий автосервиса и автомойки с магазином, считает следствие. Имущество обвиняемого на сумму свыше 3,7 млн руб. арестовано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника управления по градостроительству департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Александра Тимофеева. Его обвиняют в получении двух взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

«После вручения фигуранту обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2021-го и январе — апреле 2022 года обвиняемый получил от двух жителей Оренбурга через посредников взятку в общем размере 130 тыс. руб. За эти деньги бывший чиновник должен был помочь с согласованием архитектурных решений на строительство в городе зданий автосервиса и автомобильной мойки с магазином.

На этапе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 3,7 млн руб. Если вина бывшего чиновника будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 30-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

Ранее сотрудники УМВД РФ по Оренбургской области провели обыски в городском департаменте градостроительства и земельных отношений администрации.

Как отмечает адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк, практика по ч. 2 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в значительном размере) демонстрирует, что в половине случаев дело заканчивается условным сроком для подсудимого.

«Реальные сроки лишения свободы также назначаются, однако за последние три года они не достигали максимально установленной законом планки шесть лет. Также довольно часто обвинительный приговор ограничивается только штрафом, размер которого может достигать 30–60-кратной суммы взятки», — говорит Алексей Сердюк.

В начале июня в Оренбургской области началось расследование еще одного дела по статье «Получение взятки» в отношении высокопоставленного чиновника. Следствие выявило дополнительные факты получения бывшим заместителем министра культуры региона Анатолием Чахеевым взяток в крупном и значительном размерах. Деньги чиновник получил от представителей компаний, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры, полагает следствие. Ранее в отношении Анатолия Чахеева было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Ани Айвазян