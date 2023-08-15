7,9 миллиона квадратных метров жилья введено в России в июле, сообщил вчера Росстат. Таким образом, в годовом выражении показатель просел на 1,6% (с 8 млн кв. м в июле 2022 года). Отставание от прошлогодних темпов обеспечено индивидуальным жилищным строительством, которое «потеряло» 5,5%: введено 4,9 млн кв. м частных домов против 5,2 млн кв. м годом ранее, что во многом связано с эффектом высокой базы. Многоквартирные дома пока остаются в плюсе — в июле сдано 2,9 млн кв. м, что на 3,5% больше, чем в июле 2022-го, когда было введено 2,8 млн кв. м. В общей сложности с начала года введено 60 млн кв. м жилья, что на 1% отстает от показателя января—июля прошлого года (60,6 млн кв. м).