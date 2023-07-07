Килиан Мбаппе переходит на английский

Отношения руководства лучшего футбольного клуба Франции ПСЖ и его самого ценного игрока Килиана Мбаппе, похоже, вошли в финальную стадию. Боссы парижан долго противились стремлению суперфорварда перейти в «Реал», но на сцене, похоже, возник новый игрок — «Ливерпуль». Англичане, как сообщает радиостанция RMC (Radio Monte Carlo), готовы выкупить Мбаппе за €200 млн. Весьма вероятно, что владельцы ПСЖ примут это предложение, учитывая нежелание самого форварда оставаться в Париже. Другой вопрос — из каких источников «Ливерпуль» намерен финансировать столь крупную сделку. Она мало уступает рекордному трансферу, случившемуся в 2017 году, когда Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе забивает пенальти в ворота «Клермона» (июнь 2023 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Килиан Мбаппе забивает пенальти в ворота «Клермона» (июнь 2023 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Радиостанция RMC сообщила, что хозяева лучшего французского клуба ПСЖ готовы расстаться со своим суперфорвардом Килианом Мбаппе за €200 млн. При этом, как утверждает журналист Эду Агирре, означенную сумму уже готов заплатить английский «Ливерпуль».

Отметим, что еще в июне представители Мбаппе распространили через агентство AFP пресс-релиз, посвященный ситуации с контрактом футболиста. В нем говорится, что еще 15 июля 2022 года Мбаппе «устно» уведомил руководителей ПСЖ о том, что не воспользуется опцией его продления в 2024 году. Однако при этом нападающий не хочет уходить из парижского клуба до конца июля, так как за этот месяц он получит бонус за лояльность в размере €40 млн.

Таким образом, для парижан возникла угроза лишиться своего важнейшего актива без компенсации. Это вывело противостояние игрока и руководства ПСЖ на новый уровень.

В минувшую среду владелец ПСЖ Насер аль-Хелаифи заявил, что не намерен отпускать Мбаппе бесплатно.

От отметил, что, если Мбаппе планирует начать следующий сезон в составе французского клуба, он должен подписать новый контракт. «Наша позиция очень простая,— сказал господин аль-Хелаифи.— Если Мбаппе хочет остаться, а мы этого хотим, он должен подписать новый контракт. Мы не позволим ему уйти бесплатно. Пусть он не думает, что уйдет отсюда бесплатно».

Позицию господина аль-Хелаифи понять нетрудно. В 2018 году покупка Мбаппе обошлась парижанам в €180 млн. Это все еще второй показатель в истории — дороже стоил только Неймар, который был куплен тем же ПСЖ в 2017 году за €222 млн. Плюс на оплату обязательств по контракту игрока парижане за пять лет потратили еще около €200 млн. Ждать, когда столь дорогостоящий актив достанется кому-то еще бесплатно, было бы неразумно.

Напомним, что ключевым претендентом на услуги Мбаппе долгое время считался мадридский «Реал». Президент испанского гранда Флорентино Перес неоднократно предпринимал попытки переманить Мбаппе, но не готов был идти в лобовую атаку и перекупать контракт игрока за любые деньги. Характерно, что в начале июня он, отвечая на вопрос болельщика о том, будет ли куплен Мбаппе, заявил, что будет, но не в этом сезоне. То есть мадридцы предпочитали ждать истечения действия контракта форварда.

Однако, по информации журналиста Эду Агирре, на сцене появился новый игрок — «Ливерпуль». Английская команда, явно нуждающаяся в свежем импульсе (в минувшем первенстве Англии «Ливерпуль» был только пятым, а значит, не попал в Лигу чемпионов), якобы готова заплатить за Мбаппе €200 млн. По его информации, ливерпульцы прислали в офис ПСЖ официальное предложение о покупке Мбаппе и «переговоры идут стремительно».

Остается только догадываться, из каких источников «Ливерпуль» намерен финансировать столь крупную сделку (за всю свою историю больше €85 млн — столько стоил трансфер Виргила ван Дейка в 2017 году — ливерпульцы не платили).

Однако, как сообщает издание L’Equipe, в гонке за Мбаппе может появиться новый игрок. L’Equipe приводит мнение футбольного агента Брюно Сатена, полагающего, что клуб, за которым так или иначе не стоит какое-то государство, не осилит выплату €200 млн. Таким образом, по мнению господина Сатена, вариантов остается два — «Манчестер Сити», принадлежащий City Football Group из ОАЭ, и «Ньюкасл», подконтрольный cаудовскому государственному инвестиционному фонду (Public Investment Fund, PIF).

Александр Петров