Анкара хочет заронить зерно мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет надежды вернуть Анкаре статус главного посредника между Россией и Украиной. Во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным он намерен договориться с российским лидером о возобновлении зерновой сделки и считает, что это может стать шагом в сторону урегулирования российско-украинского конфликта. По информации турецких СМИ, господина Путина ждут в стране уже «в ближайшие дни». Если президент РФ действительно вскоре прилетит в Турцию, это станет его первым визитом в страну НАТО после 24 февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После месяца безуспешных призывов к России вернуться в зерновую сделку, похоже, только Турция не потеряла надежду восстановить стамбульские соглашения. В Анкаре в очередной раз заявили, что ждут с визитом в республике Владимира Путина, с которым Реджеп Тайип Эрдоган намерен договориться о разблокировке экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через Черное море. На днях турецкие СМИ сообщили, что поездка господина Путина в Турцию состоится в конце августа или начале сентября. Власти России эту информацию не подтверждали, хотя и допускали возможность очных переговоров, причем на территории любой из двух стран. При этом, судя по всему, господину Эрдогану настолько важно очно обсудить с господином Путиным зерновую сделку и сопутствующие вопросы, что в случае отказа президента РФ отправиться в Турцию лидер республики готов и сам приехать в Россию.

Впрочем, пока Анкара явно настроена организовать переговоры все-таки в Турции, что лишний раз подтверждают неоднократные заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящем визите Владимира Путина как о деле решенном, если не считать отсутствие согласованной даты. Хотя газета Milliyet утверждает, что президент РФ прибудет в Турцию уже «в ближайшие дни».

Если информация окажется верной и диалог между политиками действительно состоится на турецкой территории, то для Владимира Путина это станет первым визитом после 24 февраля 2022 года в страну, входящую в НАТО. И первой зарубежной поездкой после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в марте нынешнего года.

Господину Эрдогану пойдет на пользу сам факт такого визита. До развала зерновой сделки турецкий лидер не раз заявлял, что Анкара — единственный успешный посредник между Москвой и Киевом и ближе кого бы то ни было подбиралась к урегулированию конфликта между соседями.

После 17 июля, когда РФ решила выйти из стамбульских соглашений, особый статус Турции начал сходить на нет, а желающих стать посредниками между конфликтующими сторонами заметно прибавилось. Поэтому диалог с российским президентом на турецкой земле помог бы господину Эрдогану решить сразу несколько практических и имиджевых задач.

Тем более что в контексте зерновой сделки у международной общественности сложился определенный консенсус. Во-первых, в том, что ее необходимо восстанавливать (об этом говорят даже партнеры Москвы, такие как Китай и ЮАР), а значит, в случае успеха «акции» Анкары моментально взлетят. Во-вторых, все убеждены: если кто-то и может повлиять на ситуацию, то только Турция.

Об особых надеждах на Анкару говорили и в Евросоюзе, и в США. На днях и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «турецкая дипломатия работает с российской дипломатией» и это может привести к реанимации договоренностей по зерну. Такое внимание Турции явно польстило, и министр обороны республики Яшар Гюлер на днях не без лести в адрес начальства заявил: «Почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему». «После начала войны между Россией и Украиной все узнали, что эти две страны были кормилицами всего мира. Прекращение поставок оттуда имело очень серьезные последствия. Если поставок не будет, то есть опасность наступления голода… Эрдоган прилагает большие усилия. И я убежден, что он способен решить вопрос»,— сказал господин Гюлер.

Как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники, в последние дни, в преддверии встречи господ Эрдогана и Путина, Анкара активизировала дипломатические контакты с США, ЕС, Украиной и Россией. Дипломатический источник агентства ТАСС также подтвердил активизацию «многосторонней дипломатической работы с Украиной, США и ЕС» по линии турецких МИДа, Минобороны и Минторга.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, не намерен ограничиваться лишь восстановлением зерновой сделки, которую он, по его собственным словам, планирует перезапустить в «расширенном» формате.

Турецкий лидер уверен, что возобновленные договоренности должны лечь «в основу мира между Россией и Украиной», и призывает Запад помочь ему в этом деле. Господин Эрдоган пожурил своих союзников по НАТО за то, что ранее «не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир». Он подчеркнул, что судьба стамбульских соглашений сейчас во многом зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания» помочь выполнению пакетной сделки в полном объеме — обеспечить экспорт российского продовольствия и удобрений.

Как напомнил на днях заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, требования Москвы заключаются в переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок в РФ запчастей для сельхозтехники, налаживании транспортной логистики и страхования, восстановлении доступа российских компаний к их зарубежным активам.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы удовлетворить запросы Москвы.

По его словам, американские санкции никогда не распространялись на российское продовольствие, а США хотят, чтобы зерно из РФ присутствовало на мировом рынке. Он заверил, что лично отправил письма в ряд американских банков, доказывая, что у них не возникнет никаких проблем из-за трансакций с Россией по сельхозпродукции. Господин Блинкен отметил, что «российское зерно, перевозка, страхование и так далее» выведены из-под ограничений.

Так или иначе, очевидно, что без участия господина Эрдогана сделка возобновлена не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после телефонного разговора двух лидеров 2 августа заявил, что зерновая сделка и украинский кризис в целом обязательно окажутся на повестке предстоящего очного диалога.

Алексей Забродин