В Сызрани вынесен приговор по делу о незаконной торговле табаком на 3 млн рублей

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух предполагаемых участников этнической организованной преступной группы в Сызрани. По версии следствия, они организовали устойчивый канал поставки на территорию Самарской области немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: УФСБ по Самарской области

Силовики установили, что к преступлению причастны мужчины 1969 и 1976 года рождения. Их задержали с поличным в феврале 2022 года.

Во время задержания правоохранители обнаружили и изъяли немаркированную контрафактную табачную продукцию в общем объеме 21,5 тыс. пачек. Ее рыночная стоимость составила свыше трех млн руб.

По версии следствия, один из фигурантов покупал незаконную табачную продукцию в Москве партиями до 170 коробок (около 85 тыс. пачек), а затем поставлял на личном транспорте на продажу в Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую и Самарскую область.

Его предполагаемый соучастник рассчитывался с покупателями продукции на территории Самарской области.

По этим фактам были возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. В итоге Сызранский городской суд приговорил фигурантов дела к штрафам на 300 и 200 тыс. руб. соответственно.

Ранее двое жителей Самарской области были задержаны из-за продажи немаркированного табака. Стоимость продукции составила 13 млн руб.

Георгий Портнов