Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сызрани вынесен приговор по делу о незаконной торговле табаком на 3 млн рублей

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух предполагаемых участников этнической организованной преступной группы в Сызрани. По версии следствия, они организовали устойчивый канал поставки на территорию Самарской области немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: УФСБ по Самарской области

Силовики установили, что к преступлению причастны мужчины 1969 и 1976 года рождения. Их задержали с поличным в феврале 2022 года.

Во время задержания правоохранители обнаружили и изъяли немаркированную контрафактную табачную продукцию в общем объеме 21,5 тыс. пачек. Ее рыночная стоимость составила свыше трех млн руб.

По версии следствия, один из фигурантов покупал незаконную табачную продукцию в Москве партиями до 170 коробок (около 85 тыс. пачек), а затем поставлял на личном транспорте на продажу в Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую и Самарскую область.

Его предполагаемый соучастник рассчитывался с покупателями продукции на территории Самарской области.

По этим фактам были возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. В итоге Сызранский городской суд приговорил фигурантов дела к штрафам на 300 и 200 тыс. руб. соответственно.

Ранее двое жителей Самарской области были задержаны из-за продажи немаркированного табака. Стоимость продукции составила 13 млн руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...