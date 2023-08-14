«Самый скандальный эпизод был связан с судейством»

В понедельник матчем «Пари НН»—«Ахмат» завершится четвертый тур РПЛ. Пока в турнире осталось только одна команда, которая не потеряла ни одного очка — это «Краснодар». Она возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 12 очков. «Урал» после победы над «Спартаком» набрал 10 балов и занимает вторую позицию. На третье место вышел клуб ЦСКА, после того как взял верх над «Сочи» 3:1. За развитием событий в матчах тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Самый скандальный эпизод тура произошел в матче «Зенит»—«Факел» и, конечно же, был связан с судейством. История случилась в тот момент, когда «Зенит» мог потерять очки на своем поле. Команда Сергея Семака вела 1:0, но отдала инициативу и вполне могла пропустить. А когда на последних минутах мяч попал в руку Страхине Эраковичу в штрафной действующего чемпиона, казалось, все — пенальти неизбежен. Но арбитр Павел Шадыханов из Москвы после долгого просмотра VAR обнаружил фол в атаке и одиннадцатиметровый не назначил.

Эксперты в один голос уверяли, что все правильно. При этом тренер «Факела» Вадим Евсеев с трудом сдерживал гнев, а нападающий хозяев Иван Сергеев спокойно уверял, что «Зенит» еще свой ход наберет: «Уже далеко и "Краснодар", и "Спартак". Но впереди еще очные встречи и длинный сезон. Понятное дело, тяжело догонять, но мы еще свои очки наберем и будем играть от матча к матчу еще лучше». А пока не набрал, все идет, как идет. Сейчас «Зенит» оформляет три очка, обыгрывая «Факел» 2:0.

К счастью, есть другие клубы, которые добывают очки, показывая яркий футбол и не заставляя говорить о судействе. «Урал», который обыграл в невероятном матче «Спартак», — яркое тому подтверждение. Хотя второе место команды из Екатеринбурга, по словам главного тренера Виктора Гончаренко, не позволяет находиться в состоянии эйфории: «Давайте не будем торопиться. В нашем случае заглянуть в таблицу можно только после Нового года. И у нас ничего не меняется.

Наша цель — избежать стыковых матчей и набрать очков больше, чем в прошлом сезоне».

Совсем другие эмоции у болельщиков «Локомотива». Железнодорожники опять теряют очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1). А вот ЦСКА, похоже, набрал обороты. В этот раз под напором красно-синих пал «Сочи» (3:1). Другой московский клуб, «Динамо», оставил не у дел «Балтику» (2:0).

Но главной новостью для поклонников бело-голубых в этот день стала не победа, а тот факт, что талантливый российский игрок команды Арсен Захарян уезжает за границу. Он будет играть в испанском чемпионате за «Реал Сосьедад». Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €12 млн.

Официально о переходе будет обвялено чуть позже, уверяет член совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин: «Процесс согласования между клубами практически закончен. А дальше вопрос в согласовании личных условий Арсена с испанской командой, прохождение медосмотра, регистрация и так далее. Поэтому можно будет с уверенностью говорить о том, что Арсен в "Реал Сосьедаде", только после того, как он подпишет личный контракт. Такого пока нет».

Но сейчас трансфер вряд ли сорвется, так что бело-голубым придется искать замену талантливому игроку. А в ближайшие выходные «Динамо» играет с ЦСКА. Вообще, пятый тур обещает нам сразу несколько ярких матчей, которые могут серьезно перекроить турнирную таблицу. Кроме игры «Динамо»—ЦСКА нас ждет встреча «Краснодар»—«Локомотив» и «Спартак»—«Зенит».

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