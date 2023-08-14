Суд признал банкротом курьерскую службу «Даймэкс» в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал несостоятельным краснодарское ООО «Даймэкс». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

С соответствующим исковым заявлением в АСКК обратилась налоговая инспекция Краснодара. В обоснование заявленных требований кредитор указал на наличие у должника неисполненных обязательств в общем размере 94 млн руб. Суд счел требования обоснованными и удовлетворил иск.

Конкурсным управляющим общества утвержденВладимир Завгородний. Его отчет назначен к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда на 31 октября 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Даймэкс» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Общество специализируется на курьерской деятельности. Головная компания – ООО «Терэкс» (Ростов-на-Дону). По итогам 2022 года выручка «Даймэкс» составила 949,8 млн руб., чистый убыток – 472,5 млн руб.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram