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Коммерсантъ FM
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Победители Российского инвестиционного чемпионата-2022

Среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб.:

  • @a_Sparrow — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +77,33%, денежный приз — 1,5 млн руб.
  • @oakenfold — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +142%, денежный приз — 2,5 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 1 млн руб.:

  • @Vladislavzz — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +103,17%, денежный приз — 1 млн руб.
  • @Akolob — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +160%, денежный приз — 1,5 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.:

  • @Hi1985 — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +313,70%, денежный приз — 700 тыс. руб.
  • @Y1N — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +286%, денежный приз — 1 млн руб.

Среди инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб.:

  • @Akolob — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +518,45%, приз — 500 тыс. руб.
  • @aspiretocode — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +361%, денежный приз — 700 тыс. руб.

Среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.:

  • @avokadina — победитель первого и второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +476,85 и +766% соответственно, денежный приз — 300 тыс. и 500 тыс. руб.

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