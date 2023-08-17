Победители Российского инвестиционного чемпионата-2022

Среди инвесторов с портфелями от 1 млн руб.:
- @a_Sparrow — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +77,33%, денежный приз — 1,5 млн руб.
- @oakenfold — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +142%, денежный приз — 2,5 млн руб.
Среди инвесторов с портфелями до 1 млн руб.:
- @Vladislavzz — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +103,17%, денежный приз — 1 млн руб.
- @Akolob — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +160%, денежный приз — 1,5 млн руб.
Среди инвесторов с портфелями до 500 тыс. руб.:
- @Hi1985 — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +313,70%, денежный приз — 700 тыс. руб.
- @Y1N — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +286%, денежный приз — 1 млн руб.
Среди инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб.:
- @Akolob — победитель первого этапа РИЧ-2022. Доходность — +518,45%, приз — 500 тыс. руб.
- @aspiretocode — победитель второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +361%, денежный приз — 700 тыс. руб.
Среди инвесторов с портфелем до 50 тыс. руб.:
- @avokadina — победитель первого и второго этапа РИЧ-2022. Доходность — +476,85 и +766% соответственно, денежный приз — 300 тыс. и 500 тыс. руб.